Spor federasyonları, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Spor federasyonları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.
Ankara
Spor federasyonları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) "Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Diğer spor federasyonları da terör saldırısını lanetledi.
Futbol kulüplerinden kınama
Trendyol Süper Lig'deki 19 takım, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'den "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Galatasaray'ın açıklamasında da "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, Samsunspor, İkas Eyüpspor, Rams Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Tümosan Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da terör saldırısını lanetledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.