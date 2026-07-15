Spor camiasından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşımız, halkın iradesini ve ülke egemenliğini hedef alan hain terör örgütünün kalkışmasına karşı destansı bir direniş sergileyerek, halkın gücünün üstünde bir güç olamayacağını göstermiştir. Futbol ailemiz de demokrasi mücadelemizde devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin istiklal ve istikbali, milletimizin huzuru ve demokrasimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; ay-yıldız ve vatan sevdalısı kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

TBF Başkanı Türkoğlu: Bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Hidayet Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak adına gösterdiği eşsiz cesaretin simgesi olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz, devletine ve geleceğine yönelen hain FETÖ darbe girişimine karşı tek yürek olmuş, büyük bir kararlılıkla demokrasimizi ve vatanımızı korumuştur. Geçmişten aldığımız güç ve milletimizin ortaya koyduğu ortak irade, bugün de ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini koruma sorumluluğumuzu daha da pekiştirmektedir. Milli birlik ve beraberlik anlayışımızı yaşatmak, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Hain terör örgütü, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçe'mizi hedef alan kumpasta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve milli iradeyi hedef almış; ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmaya; FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.