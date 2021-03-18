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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Töreni Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.VTR
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Spor camiası, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları paylaştı

Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berad Büyük   | 18.03.2021
Spor camiası, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları paylaştı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir destandır Çanakkale." ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale Zaferi, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Twitter paylaşımında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemiz için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, şunlar kaydedildi:

"Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü ile tarihin akışını değiştirdiği, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 106. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Galatasaray'dan paylaşılan mesajda, "Şanlı Türk tarihinin dönülmez noktalarından biri olan tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" mesajını veren 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. Yılı kutlu olsun!" mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

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