Spor camiası saldırıyı kınadı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ile TFF ve TGF ile TBF Başkanı Türkoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
TFF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada da, "Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir."
Trabzonspor, kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibinin Senegalli futbolcusu Demba Ba ise Twitter hesabından "Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu, o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetine kabul etsin." şeklinde paylaşım yaptı.
MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile güreş ve atletizm federasyonları
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Kulüp ve federasyonlar, meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sosyal paylaşım sitelerinden açıklamada bulundu.
MKE Ankaragücü'nün açıklamasında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı düzenlenen kalleş terör saldırılarını esefle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denilirken, Gençlerbirliği Kulübünün mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun kınama açıklamasında, "Dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olan Yeni Zelanda'da cuma namazındaki müslümanlara yönelik alçak saldırıyı lanetliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Türkiye Güreş Federasyonu ise, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını kınıyor, saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Bu vahşette hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.