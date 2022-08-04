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Spor

Sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi

Antrenmanda sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi.

Fatih Çakmak   | 04.08.2022
Sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi

Ankara

Yaşadığı sakatlıkla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren İbrahim, "Maalesef dün antrenman sırasında bir kaza yaşadım ve sol elimin tarak kemiği kırıldı. Bugün ameliyatımı oldum ve 1,5-2 ay içerisinde daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah." ifadelerini kullandı.

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