Sivasspor'da teknik direktörü İsmet Taşdemir "umutlu"

Taşdemir, AA muhabirine, Sivasspor'da kongre sürecinde başkan adayı çıkmamasının herkesi yorduğunu, kulüp başkanı Burak Özçoban'ın yeniden göreve talip olup başkan seçilmesiyle bu sıkıntıyı aştıklarını dile getirdi.

Sivasspor'un transfer tahtasının kapalı olduğuna dikkati çeken Taşdemir, bu süreçte Avramovski, Kimpioka ve Aly Malle ile yolları ayırdıklarının bilgisini verdi.

Taşdemir, geçen sezonki kadronun büyük oranda korunduğuna değinerek "Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu ama takımımızın iskeleti duruyor. Transfer tahtası açılmazsa sezon boyunca ne kadar gideriz, o soru işareti." dedi.

Transfer tahtasının açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Taşdemir, "Biz de bu çalışmaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı yapmak zorundayız, sonuçta her an bir şeyler değişebilir." diye konuştu.

Taşdemir, golcü oyuncu Rey Manaj'dan herkes gibi kendisinin de beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek "Rey Manaj çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon sakatlık sürecinde onun eksik olduğu maçlardan birini kazansaydık belki play-off finaline gitmiş olabilirdik. Rey Manaj'ın sağlıklı bir şekilde bizimle olması önemli. İnşallah Manaj ve diğer arkadaşlarımızla sağlıklı şekilde ligi götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Emirhan ile ilgili bir kulüple görüşme var"

Genç oyuncu Emirhan Başyiğit'e transfer teklifleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, şöyle devam etti:

“Emirhan önemli ve iyi bir oyuncu. Şu anda bildiğim kadarıyla bir kulüple görüşme var ama bu görüşmenin neticesinde bizim doğru şekilde Emirhan'ı satmamız lazım. Emirhan'dan gelecek parayı belki de transfer tahtasını açmak için kullanmamız lazım. Emirhan'ı, değerini karşılamayacak rakama ben de yönetimimiz de başkanımız da bırakma taraftarı değiliz.”

"Kötü günler her zaman uzun sürmez"

Taşdemir, yönetimin, oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarların birbirine ihtiyacının olduğu bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

Taşdemir, oyuncularına sonuna kadar güvendiğini, fedakarlık ve karakterlerini koymayla beraber başarıya ulaşacaklarına inandıklarını anlattı.

Birlikteliğin sağlanması durumunda çok daha güzel hikayelerin ortaya çıktığını dile getiren Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sivasspor'a gönül vermiş çok insan var, gittiğimiz her yerde bizi coşkuyla karşılıyorlar. Bu desteği bu sezon biraz daha üst seviyede birbirimize gösterebilmeliyiz. Biz onların arzu ettikleri oyunu oynamaya çalışalım. Oynayamadığımız anda da takımımızı, bizleri yuhalama yerine biraz daha destek olsunlar. Biz de onların desteğine karşı mahcubiyet duyalım, onlara çok daha fazlasını vermeye çalışalım. Allah'a çok şükür ağlayacak bir durumumuz yok. Sivasspor camiası her zaman güçlüdür, her zaman ayakta kalır. Şu anda hep beraber suni bir sıkıntı yaşıyoruz, bu sıkıntıları zamanı geldiğinde yönetimimiz ve oyuncularımızın performansıyla beraber inşallah aşacağız. Kötü günler her zaman uzun sürmez, yakın zamanda bu kötü gibi görünen günlerin çok daha aydınlığa kavuşacağını düşünüyorum."