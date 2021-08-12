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Spor

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

Göksel Cüneyt İğde   | 12.08.2021
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Sivas

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. 

İlk yarı

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Uğur Çiftçi, ceza alanındaki Sefa Yılmaz'ı meşin yuvarlak buluşturdu. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan James, hemen yanındaki Fajr'a pasını verdi. Fajr'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Dinamo Batum tehlikeli geldi. Oyuna ikinci yarının başında giren Pantsulaia'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Teidi, arka direkte Pantsulaia'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Pantsulaia, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

85. dakikada Gradel'in soldan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın arka direkte topu kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın normal süresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Sivasspor'un ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti nedeniyle uzatma bölümüne geçildi.

92. dakikada Yatabare'nin ceza yayının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin solundan farklı şekilde dışarı gitti.

105+1. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Gradel, ceza alanı içinde Felix'e pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sektikten sonra rakip defans oyuncuları tarafından kornere gönderildi.

109. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta Ziya Erdal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Felix, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1.

Mücadelenin uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve Sivasspor, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.

Maçtan notlar

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.


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