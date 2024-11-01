Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.