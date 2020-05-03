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Spor

Sivaslı milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Serhat Zafer   | 03.05.2020
Sivaslı milli sporculardan 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı

Sivas

Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.

Hazırlanan videoda, milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, muay thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

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