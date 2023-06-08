Dolar
23.37
Euro
25.12
Altın
1,957.90
ETH/USDT
1,843.70
BTC/USDT
26,386.00
BIST 100
5,487.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor

Ekrem Payan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor Fotoğraf: Ekrem Payan / AA

Şırnak

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen parkur ve yaş grupları yarışmalarında yıldız erkeklerde Türkiye birinciliği, küçük erkeklerde Türkiye ikinciliği, minik erkeklerde Türkiye üçüncülüğü, genç erkekler ve büyük kadınlarda Türkiye dördüncülüğü elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman yapan sporcular, milli takım için 9-11 Haziran'da Sivas'ta düzenlenecek Türkiye elemelerine katılacak.

Cimnastik antrenörü Kadir Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1400 lisanslı sporcuları olduğunu, okul döneminde yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Sporcuları Türkiye elemelerine hazırladıklarını kaydeden Taşar, amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti.

Taşar, "İyi sporcularımız var. İnşallah önce milli takım elemelerini geçecekler, sonra da ülkelerini çeşitli yarışmalarda temsil edecekler." dedi.

Sporculardan Ensar Balık da geçen yıl İstanbul'da yapılan yarışmada yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu olduğunu anımsattı.

Balık, "Hedefim bu yıl genç yıldızlarda şampiyon olarak ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Türk bayrağını göndere çekerek hem ailemi hem emek veren antrenörlerimi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Onur Taşar ise bu yıl yapılacak yarışmada büyük erkeklerde şampiyon olmak istediğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte şu an 48 bin 270 aktif sporcunun bulunduğunu, amaçlarının öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sporla buluşturmak olduğunu anlattı.

Milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini dile getiren Ayar, "Bu sayıyı artırmanın peşindeyiz. Cimnastikte hem gençlerde hem miniklerde Türkiye dereceleri bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi
İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı

Benzer haberler

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor

Şırnaklı çiftçiler ZİHA ile yapılan ilaçlamayla tasarruf sağlıyor

Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı

Sivas'ta Aşık Veysel resim sergisi açıldı

Sivas'ta Aşık Veysel resim sergisi açıldı

Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Şırnak'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet