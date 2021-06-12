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Spor

Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki çalışmaların yanı sıra kondisyon, fitness ve bisiklet çalışmalarıyla güç depolayan milliler, başantrenör Artur Sultangaliyev ve Bisiklet İl Temsilciliği antrenörleri nezaretinde antrenman yaptı.

Tahir Turan Eroğlu   | 12.06.2021
Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü

Kocaeli

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampı Kocaeli'de devam ediyor.

Olimpik kadro ve milli takımdan 16 sporcu, iki kilometre uzunluğundaki pistte 30 tur attı.

TBPF Yönetim Kurulu üyesi Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ, AA muhabirine, haftada üç gün buz antrenmanları olduğunu, üç gün de bisikletle yüksek tempoda çalıştıklarını söyledi.

"İşimiz sürat pateni, hız olduğu için burada da ralli pistini tercih ettik." diyen Karadağ, Kocaeli'de böyle bir pistin bulunması büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Karadağ, normalde kara yollarında yaptıkları antrenmanı güvenli bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.​​​​​​​

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