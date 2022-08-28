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Spor

Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası’nın ikinci ayağında birinci oldu

Hırvatistan ve Bosna Hersek’te düzenlen Avrupa Ralli Kupası’nın ikinci ayağını milli sporcu Serkan Özdemir, birincilikle tamamladı.

Musa Samur   | 28.08.2022
Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası’nın ikinci ayağında birinci oldu

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Ralli Kupası’nın (Tout Terrain Rally Cup) ikinci ayağı 21-27 Ağustos'ta Hırvatistan ve Bosna Hersek’te düzenlendi.

Avrupa'nın en büyük sıradağlarından Dinar Alpleri'ndeki etaplarda yapılan rallide Serkan Özdemir, FIM6 sınıfında birinci oldu. Milli sporcumuz Özdemir, Dinaric Rallisi’nde 6 gün süren 1.500 kilometrelik mücadeleyi, 31 saat 16 dakika 4 saniyede bitirirken, genel klasmanda ise 10. sırada yer aldı.

Açıklamada Serkan Özdemir'in şu görüşlerine yer verildi:

"Yunanistan'dan sonra Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te düzenlenen FIM Avrupa Ralli Şampiyonası’nda 13 etabın 12’sini kazanarak şampiyon olduk. Aynı zamanda FIM dışında yapılan yarışlardaki 9 etabı lider tamamlayarak bu klasmanda da iki kupayı ülkemize kazandırdık. Bu zorlu mücadelede bana inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim."

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