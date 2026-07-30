Serbest dalışta dünya şampiyonu Ediz Duman'ın gelecek seneki hedefi üç dünya rekoru 2026 Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Ediz Duman, başarılarına yenilerini ekleyip gelecek sene üç dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.

Geçen ay Sırbistan'da gerçekleştirilen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ediz Duman, çift palet ve paletsiz kategorilerinde dünya şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı.

Milli sporcu, geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise mono palet kategorisinde gümüş, paletsiz kategorisinde de bronz madalya elde etmişti.

Başarılı performansıyla Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil eden Ediz Duman, serbest dalışta kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu Ediz Duman, AA muhabirine, Sırbistan'daki şampiyonada genç erkekler kategorisinin en genç sporcuları arasında yer aldığını söyledi.

“Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum”

Organizasyon öncesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini aktaran 15 yaşındaki sporcu, "Sağlık sorunlarına rağmen yine de gayet güzel bir şekilde başardım. Çift palet ve paletsiz branşlarında iki dünya şampiyonluğu aldım. Genç erkekler kategorisindeki en genç kişiydim. Ondan dolayı bir tık zorlu geçmiş olsa da seneye hedeflerimiz daha da büyümüş oldu. Seneye üç dünya rekoru hedefim var." diye konuştu.

Milli sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kürsüye şampiyon olarak çıkmanın farklı bir heyecan olduğunu kaydeden Ediz Duman, "Çok güzel hisler yaşadım. Umarım yaşamaya da devam edeceğim. Seneye de bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Geçen seneki başarımın ardından bu seneki gelişimim güzeldi. Bunu Dünya Şampiyonası'nda çok fazla yansıtmamış olsam da ilerleyen süreçte daha iyi yansıyacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl için hedeflerini daha da büyüttüğünü belirten Ediz Duman, "Önümüzdeki yıl üç dünya rekoru kırmayı hedefliyorum. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum. Ülkemi temsil etmek gerçekten beni çok gururlandırıyor. Özellikle uluslararası arenalarda bayrağımızı temsil etmek, marşımızı okutmak gerçekten çok güzel hisler barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Sertan Aydın ise Ediz Duman'ın geçen yıl kazandığı madalyaların üzerine bu yıl 2 dünya şampiyonluğu ekleyerek önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Sporcusunun kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Aydın, Ediz Duman'ın disiplinli çalışmasıyla gelecek yıllarda da uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu aktardı.