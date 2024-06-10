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Spor

Serbest dalış rekortmenleri şampiyonaya Muğla'da hazırlanıyor

Serbest dalış rekortmenleri Birgül Erken, Alexey Molchanov ve Ana Giselle Kafie dünya şampiyonası öncesi antrenmanlarını Fethiye'de sürdürüyor.

Onur Çadır  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Serbest dalış rekortmenleri şampiyonaya Muğla'da hazırlanıyor Fotoğraf: Onur Çadır - AA

Muğla

Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlanan rekortmen sporcular, Ölüdeniz Mahallesi, Kumburnu Plajı’nda farklı kategorilerde dalış antrenmanı yaptı.

Sporcular plajda yaptıkları esneme hareketlerinin ardından nefes ve dalış çalışmalarını 50 metre derinlikte gerçekleştirdi.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, çalışmalarını 13 Haziran'a kadar ilçede sürdüreceklerini, derin dalıcılar olarak zorlu bir yolda olduklarını söyledi.

Erken, amaçlarının dünya sıralamasında Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak olduğunu kaydetti.

Filipinler’den sonra Ölüdeniz'de su sıcaklığının soğuk olduğunu ifade eden Ana Giselle Kafie ise şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacağını anlatarak, derinliğe önem verip yarış zamanı geldiğinde ineceği metreye karar vereceğini dile getirdi.


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