Senegalliler geleneksel Türk okçuluğu ile tanıştı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı işbirliğinde 16 ülkede hayata geçirilen Kemankeş Projesi, Dakar YEE'de sporseverlerle buluştu.
Dakar
Dakar YEE merkezinde başlayan geleneksel Türk okçuluğu kursu, Senegal'de yoğun ilgiyle karşılandı.
Kemankeş Projesi kapsamında eğitmen olan Aissatou Alassane Diedhieou ve okutman Halil İbrahim Efe, YEE Türkçe öğrencileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Senegalliler ve yabancılardan oluşan katılımcılara proje kapsamında okçuluk sporunun detaylarını anlattı, pratik yaptırdı.
Spor Akademisi mezunu Diedhieou, Türkiye'de geleneksel Türk okçuluğu eğitimi alabilmesi için kendisine bu imkanı sağlayan YEE'ye teşekkür etti.
Spor alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Diedhieou, okçuluk sporundan büyük keyif aldığını ve eğitmenlik sayesinde okul masraflarını karşılayabildiğini söyledi.
Dakar YEE'de 2023'te de devam edecek geleneksel Türk okçuluğu kurslarında başarılı olan adaylar, her yıl Ahlat'ta düzenlenen Etnospor Festivali'nde Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek.
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