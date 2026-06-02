Senegal Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı Senegal Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye kadroda yer aldı.

Senegal Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Pape Thiaw, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Senegal'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Münih)

Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Münih), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)