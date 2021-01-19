Euro
9.04
Dolar
7.45
BIST 100
1,564.37
Altın
1,835.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

'Samsunspor'un kara günü' anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak

Futbol takımını taşıyan otobüsün 32 yıl önceki trafik kazası sonucu hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıtların açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

İlyas Gün   | 19.01.2021
'Samsunspor'un kara günü' anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Samsun

Türk futbolunu yasa boğan olayda hayatını kaybedenler, kazanın 32'nci yılında da unutulmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'ne yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı ile Samsunspor Kulübünce 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın yarınki açılışında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulunacak.

Köktaş ve Dağlı'dan anma mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yayımladıkları mesajda, 20 Ocak 1989'un futbol tarihinin en acı günlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yaşanan acıyı tüm Türkiye'nin paylaştığını dile getiren Fuat Köktaş, şunları kaydetti:

"Atatürk armalı formasının kırmızı-beyaz renklerine siyahın da eklenmesine neden olan elim kazanın 32'nci senesinde spor şehitlerimiz teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Samsunspor'un kara günü olarak bilinen bu tarih, bizlere her yıl o acıyı tekrar yaşatıyor. Gerek Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar ve başarılar, gerekse taraftarıyla her zaman spor şehri olan Samsun'umuzun markası Samsunspor'umuz, bizim her zaman vazgeçilemez değerimizdir. Bu anlamda Samsunspor'umuzun elde edeceği başarılarla spor şehitlerimizin aziz hatıraları daima yaşatılacaktır."

Türk futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen kazanın, tüm spor camiasının hafızalarında yer ettiğini aktaran Vali Dağlı ise, "Kulübün kırmızı-beyaz olan renklerine siyahın da eklenmesine neden olan bu elim kazanın yıl dönümünde, ülkemizi, Samsun'umuzu ve tüm spor camiasını büyük kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Büyük taraftarıyla spor kenti olan şehrimizde bizleri gururlandıran Samsunspor'umuzun kazandığı her başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kazanın üzerinden 32 yıl geçti

Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde, Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışıp uçuruma yuvarlanmıştı.

Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise ülkesinde altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı.

Bir süre sonra Samsunspor'un kırmızı ve beyaz olan renklerine, kaybedilen isimlerin anısına "siyah" renk de eklenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Birleşik Krallık'ta nüfusun en az yüzde 10'u Kovid-19'u atlattı
Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı

Benzer haberler

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Tahkim Kurulu, Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

'Samsunspor'un kara günü' anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak

'Samsunspor'un kara günü' anısına yaptırılan anıtlar yarın açılacak
PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı