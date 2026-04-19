Samsunspor sahasından 3 puanla ayrıldı

8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Holse'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top, ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden topu ağlara yolladı. 2-0

63. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topa iyi yükselen Holse'nin vuruşunda topu kaleci Ersin Destanoğlu son anda kornere gönderdi.

78. dakikada Rashica'nın sert şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

90+1 Dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Ceza sahası içinde Cerny'in şutunda top Satka'nın eline çarpınca hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Asllani, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

[1/11] [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Samsunsporlu oyuncular galibiyet sevinci yaşadı. [8/11] [9/11] [10/11] [11/11] × [1/11] [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Samsunsporlu oyuncular galibiyet sevinci yaşadı. [8/11] [9/11] [10/11] [11/11]

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: İkinci yarı onların temaslı oyununa cevap veremedik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı yarı izlediklerini anlattı.

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki tane de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Ve neticesinde beklenmedik bir skorla buradan ayrıldığımız için üzgünüz tabii. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz kendi içimizde. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklentimizin çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresifti. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptı. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım." diye konuştu.

Yalçın, takım içinde yaşananları değerlendireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. Temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Tabii bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu kendi lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Tabii üzgünüz kaybettiğimiz için ama kendi içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neleri düzeltmemiz lazım, biraz onların üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı bundan sonrası için. Ama hataları telafi edeceğiz bundan sonra öyle düşünüyorum."