Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,815.10
BTC/USDT
27,042.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da “Hemşehri Dernekleri ile Büyük Buluşma” programında konuşuyor.
logo
Spor

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü - AA

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton, Tütün İskelesi mevkisinde başladı.

Fuar Caddesi'nde oluşturulan parkurda yapılan koşuya, 18-70 yaş arasında 38'i kadın 248 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Sporcular, 21 kilometrelik parkurda Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahından başlangıç noktasına dönüş yapacak.

19 Mayıs Yarı Maratonu'na, çeşitli derecelere sahip Derya Kunur, Dilek Öztürk ve Yonca Kutluk gibi Türkiye Atletizm Federasyonu'na bağlı sporcular da katılıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Benzer haberler

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı

Bandırma Gemi Müzesi'ni son 5 yılda 1 milyon 660 bin ziyaretçi gezdi

Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da yakıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet