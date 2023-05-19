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Spor

Şampiyon Ziraat Bankkart'ın kaptanından "karakter" vurgusu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 sezondur üst üste şampiyon olan Ziraat Bankkart'ın tecrübeli kaptanı Arslan Ekşi, "takım karakterinin" başarıyı getirdiğini söyledi.

Musa Samur  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Şampiyon Ziraat Bankkart'ın kaptanından "karakter" vurgusu

Ankara

Ligde 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart, geçen sezon Halkbank'ı geride bırakarak 2. kez ligi lider bitirmişti. Bu sezon da yine Halkbank'ı yenerek aynı başarıyı gösteren Ziraat Bankkart'ın pasörü Arslan Ekşi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk sevincini 3'üncü kez yaşamak için sezonda ellerinden gelinin en iyisini ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Normal sezonda sadece 1 mağlubiyet alan bir takımla Halkbank ile final oynadık.Zorlu geçeceğini biliyorduk. Son maça kadar elimizden geleni sahaya yansıttık ve üçüncü şampiyonluğa ulaştık." dedi.

Kulüplerine kazandırdıkları şampiyonluklar için bütün takımın mutlu olduğunu anlatan Arslan, "Lige ambargo koyduk. Bize inanan güvenen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı takımda genç ve tecrübeli oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "İnanan ve mücadele eden bir oyuncu grubumuz vardı. Çok karakterli bir takımız. Herkes ne zaman, nerede, nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Bu da başarıyı getiriyor." diye konuştu.

Sezonda şampiyonluğun favorisinin Ziraat Bankkart'ın gösterilmediğine dikkati çeken Arslan, "Halkbank’ın favori olduğu düşünüldü. Fakat 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım unutuldu.
Bunu da zaten final serisinde gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

"Gerçek bir başarı öyküsü"

Milli oyuncu, 3'üncü şampiyonluğun voleybolda "Ziraat Bankkart hegemonyasının" başlangıcı olduğunu savundu.

Kırmızı-beyazlı takımın ilk şampiyonluktan sonra konuşulmaya başlandığını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"İlk şampiyonluğun ardından ikinci şampiyonluk geldi. İlk şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdik. Üçüncü şampiyonlukla ise hegemonya başladı. Gerçek bir başarı öyküsü. Kolay kolay başarılamayacak tarihi bir durum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir sonraki sezonda da gene takım olarak karakter gösterip, 4. şampiyonluğumuzu alırız."

"Daha da kazanmak istiyorum"

Kariyerinde 8 şampiyonluk 17 kupa kazanan başarılı voleybolcu, "Her defasında daha da
kazanmak istiyorum. İki ayrı takımda üst üste 3 kez şampiyonluğu yaşadığım için ayrıca mutluyum." dedi.

Kazanmaya devam ettiği sürece oynamayı düşündüğünü dile getiren 37 yaşındaki Arslan, kendini çok genç hissettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

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