Şampiyon soyundan gelen "elit taylar" hipodromlara hazırlanıyor

Osmanlı döneminde savaş atı yetiştirmek için 1865'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 27 bin dönüm arazide kurulan işletmede, her yıl doğan taylar titiz bir eleme sürecinden geçiriliyor.

İşletmede bulunan 9 damızlık aygır ve 133 kısraktan elde edilen taylar, doğdukları andan itibaren geleceğin şampiyon adayları olarak yetiştiriliyor.

İşletmede daha önce hipodromlarda başarılarıyla adından söz ettiren Özgünhan, Demirperde, Madrabaz, Taykut, Bilirhan, Soydere, Onurkaan, Koç Mehmet ve Aypars gibi şampiyon aygırların soyundan gelen taylar, genetik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Soy kütüğü bakımından öne çıkan taylar, daha sonra fiziksel yapıları, ortopedik özellikleri ve gelişimleri dikkate alınarak değerlendiriliyor. Bu süreçte kusursuza en yakın olanlar "elit tay" kategorisine ayrılıyor.

Protein destekli beslenme programları uygulanan taylar, uygun mevsimlerde günün büyük bölümünü geniş mera ve padoklarda serbestçe dolaşarak geçiriyor. Özenle büyütülen taylar, 2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa sunuluyor, 3 yaşında ise yarış pistlerinde boy göstermeye başlıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, AA muhabirine, işletmede bulunan şampiyon aygır ve kısraklardan farklı kombinasyonlarla taylar elde ettiklerini söyledi.

Doğan tayların büyük bölümünü koşu tayı olarak satışa sunduklarını belirten Yağlıcı, "Elde ettiğimiz tayların büyük bir kısmını koşu tayı olarak satıyoruz. İçlerinden orijin olarak, eşgal olarak, fizik olarak, ortopedik olarak en sıkıntısız olanlarını, anne baba orijinlerinin en kaliteli olanlarını, koşan kardeşlerinin en iyi performans gösterenlerini İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda elit tay olarak satışa sunmaktayız." diye konuştu.

Seçimlerde soy kütüğü en büyük etken

Elit tay seçiminde en önemli ölçütün soy kütüğü olduğunu ifade eden Yağlıcı, geçmişte şampiyonluklar kazanan atların yavrularının yarış camiasında yakından takip edildiğini dile getirdi.

Yağlıcı, elit tay seçiminde kardeşlerinin yarış performanslarının yanı sıra tayın fiziksel gelişiminin de büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğan taylarımızın abilerinin, ablalarının hipodromlardaki performansları, yarışlardaki başarıları bu tayların elit olarak ayrılmasındaki diğer bir sebep. Bir de doğan tayımızın elit olarak ayrılacağı yaşa geldiğindeki ortopedik olarak ayağında ya da başka bir yerinde bir bozukluk, bir kusur ya da bir problem var mı ona bakıyoruz. En kusursuz olanını, hatta hiç kusuru olmayanı elit olarak ayırıp İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunuyoruz."

Tayın boyu, kilosu ve genel gelişiminin ideal ölçülerde olması gerektiğini ifade eden Yağlıcı, en küçük bir fiziksel kusurun bile elit kategoriye girmesine engel olabildiğini söyledi.

İşletmede doğan tüm taylara aynı özenle yaklaşıldığını vurgulayan Yağlıcı, "Biz doğan taylarımızın tamamına elit adayı gözüyle baktığımız için taylarımızın arasında herhangi bir ayrım gözetmiyoruz. Hepsine ilerinin şampiyonu olacakmış gibi bakımlarını, beslemelerini, sevk ve idarelerini kusursuz ve eksiksiz bir şekilde yapıyoruz. Bakım besleme noktasında elit tayla koşu tayı arasında hiçbir fark yok. Elit olarak belirlenen tayların orijinleri, eşgalleri ve geçmişleri diğerlerine nazaran daha iyi olduğu için camia tarafından daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Yağlıcı, daha önce çok sayıda şampiyonluk kazanan aygırların soyundan gelen tayların da yeni başarı hikayeleri yazması için aynı titizlikle yetiştirildiğini sözlerine ekledi.