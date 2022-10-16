Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Konya’da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ediyor.
logo
Spor

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Behçet Alkan   | 16.10.2022
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Nevşehir

Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular, ödüllerini Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner ve protokol üyelerinden aldı.

Öte yandan organizasyon kapsamında 126 bin 258 lira tutarında bağış toplandı. Bağışların "Adım Adım" uygulaması ile yapılan işbirliği kapsamında 10 sivil toplum kuruluşunun değer yaratan projeleri için kullanılacağı öğrenildi.

75 ülkeden yaklaşık 2 bin 224 sporcunun katılımıyla dün gerçekleştirilen yarışlarda, 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda Sırbistan'dan Ivana Kolaric birinci olmuştu.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde İngiltere'den Owen Davies, kadınlarda Aysel Yalaç, 38 kilometrelik parkurda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rusya'dan Ekaterina Troshanova birinciliği elde etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

Benzer haberler

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu ödül töreniyle sona erdi

Kapadokya'daki "Kahve Müzesi" Türk kahvesini dünyaya tanıtacak

Kapadokya'da 9 ayda 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi

Kapadokya 9 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

Kapadokya 9 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
"Testi kebabı"nda Nevşehir ile Yozgat'ın tatlı rekabeti sürüyor

"Testi kebabı"nda Nevşehir ile Yozgat'ın tatlı rekabeti sürüyor
Kapadokya'da vadi, kanyon ve yamaçlar fotoğraf çektirenlere doğal dekor oluyor

Kapadokya'da vadi, kanyon ve yamaçlar fotoğraf çektirenlere doğal dekor oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet