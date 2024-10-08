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Spor

Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden sporcu katılacak

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Süha Gür  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden sporcu katılacak

Istanbul

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepel ve vadilerinde gerçekleşecek organizasyona, 73 ülkeden 2 bin 368 kişi katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, yarın geç kayıt imkanı da sunulacak. 9 Ekim Çarşamba gününe özel kayıt yaptırmak isteyenler, geç kayıttan faydalanırken elde edilecek gelir de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K ve Salomon Cappadocia Short-Trail 38K'lık parkurlarda gerçekleşecek organizasyon, 19 Ekim Cumartesi akşamı yarış merkezinde yapılacak parti ile sona erecek.


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