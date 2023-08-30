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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
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Spor

Şahika Ercümen'in hedefi Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekoru kırmak

Honduras'ta düzenlenen 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekoru kırmak istiyor.

Kenan Irtak  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Şahika Ercümen'in hedefi Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekoru kırmak Fotoğraf: Kenan Irtak - AA

İstanbul

Türkiye'ye dönen Ercümen, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzun bir maraton geçirdiklerini ve yaklaşık 2 aydır Türkiye'den uzakta olduğunu vurgulayan milli sporcu, "İlk rekorumuzu hem kadın hem de erkeklerde yüz metreye dalarak kırdık. Birkaç gün önce de Dünya Şampiyonası'nın son gününde ülkemize bir madalya kazandırdım. Çok zor bir süreç olmasına rağmen bu başarılar emeklerimize değdi. Tüm destek verenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni rekorlar için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizen Şahika Ercümen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kısa bir nefes alabilecek miyim bilmiyorum. Sezon devam ediyor. Bu sene özellikle 100. yılımız olduğu için çok büyük hedefler koyduk. Kırdığımız Türkiye rekorları ve madalyalardan sonra ekim ayında 100. yılımızda ülkemize dünya rekorunu getirmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalar ekim ayı için."

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