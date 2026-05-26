"Rüzgarın kızları" sörf dünyasında kalıcı olmak istiyor Rüzgar sörfünde gelecek vaat eden 12 yaşındaki Elisa Özer ile 11 yaşındaki Alya Güneş Canan, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İzmir'in Foça ilçesinde 3-9 Nisan'da 17 ülkeden 265 sporcunun katılımıyla düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 13 yaş altı kızlar techno 293 kategorisinde ikinci olan Elisa Özer ile 13 yaş altı kızlar 5.0 kategorisinde üçüncülük elde eden Alya Güneş Canan, 3 yıl önce kursiyer olarak eğitime başladıkları İÇDAŞ Spor Kulübü çatısı altında yelken antrenörü Nadir Demir yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi iki sporcu, okuldaki eğitimlerinin ardından soluğu kent merkezindeki İÇDAŞ Spor Kulübünde alıyor.

Havanın durumuna göre sörf malzemelerini hazırlayan sporcular, kendilerine denizde botla eşlik eden antrenör Demir'in yönlendirmesiyle antrenman yapıyor.

Başarılı iki sporcu, ağustos ayında Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.

"Bir şeyleri aynı anda yürütmeyi öğrenmemiz gerekiyor"

Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elisa Özer, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl cimnastik yaptığını, babasının arkadaşının önerisiyle rüzgar sörfüne başladığını anlattı.

Elisa, 1 yıl önce katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu ve milli takıma girdiğini aktardı.

Sörf yaparken rüzgarla hareket etmeyi eğlenceli bulduğunu dile getiren Elisa Özer, "Bu sporun zorluğu elbette oluyor. Yarışlar öncesi her hafta çok fazla antrenman yapıyoruz. Kışın Çanakkale çok soğuk oluyor. Soğukta suya çıkmak zor olabiliyor. Bazen çok sert bir hava oluyor. Ona göre kıyafetler giyiyoruz. İnsan bir şekilde alışıyor." dedi.

Elisa, güne sörf ve okul çantasını kontrol ederek başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bazen son derse girmeyip antrenmana giriyorum ama çok önemli derslerime giriyorum. Ödevlerimi genelde okulda öğle aralarında veya teneffüslerde yapmaya çalışıyorum. Öğretmenlerim de bana çok anlayışlı davranıyor. Kendime de zaman ayırıyorum, çok az telefona bakıyorum. Kitap okuyorum. Bu sporla uğraşmam derslerime de yardımcı oldu. Spor ile bir şeyleri aynı anda yürütmeyi öğrenmemiz gerekiyor."

İspanya'da da sörf yapmak istediğini ifade eden Elisa Özer, dünya şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Avrupa Şampiyonası'nda genel kürsü yapmak istiyorum"

Aynı okulun 5. sınıf öğrencisi Alya Güneş Canan da 3 yıl önce İÇDAŞ Spor Kulübünde antrenman yapan arkadaşlarını gördüğünü, bunun üzerine bu spora başlamaya karar verdiğini dile getirdi.

Rüzgar sörfünün zorlukları olduğunu ancak aldığı eğitimle bunu aştığını anlatan Alya Güneş, "Kulüpte uzunca bir süre kursiyer olarak devam ettim. Antrenörüm Nadir Demir'in İÇDAŞ Spor Kulübüne gelmesinin ardından profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladım. Avrupa Şampiyonası'nda da genel kürsü yapmak, kızlarda da derece almak istiyorum. Spor sayesinde daha sosyal oldum, farklı illerden de arkadaşlarım oldu." ifadelerini kullandı.

Alya Güneş Canan, şu ana kadar yurt içindeki ulusal ve uluslararası yarışlara katıldığını, bu yaz ilk kez Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya gideceğini sözlerine ekledi.

"En yakın hedefimiz Avrupa'da derece yapmak"

Antrenör Nadir Demir de yeteneğin sporcuyu bir yere kadar getirdiğini ancak isteğin de başarıda çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Rüzgar sörfünün maliyetli ama Türkiye'de yükselen bir branş olduğunu belirten Demir, "Maliyete istinaden sporcu sayıları belli dönemlerde artıyor belli dönemlerde azalıyor. Fakat Avrupa ve dünya derecelerine baktığımızda her iki kategoride de iyi dereceler yakalıyoruz." diye konuştu.

Demir, olimpiyatların her sporcunun hayali olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat için sadece derece yakalamak değil, sürekli kazanmayı alışkanlık haline getiren, sürekli kürsüde bulunan sporcuya ihtiyaç var. Hem bilişsel hem de zihinsel olarak sürekli gelişim sağlamak isteyen sporcuya ihtiyaç var. Alya ve Elisa için yakın mesafede baktığımızda her yıl dünya birinciliğini hedef olarak belirleyebilirim. En yakın hedefimiz Avrupa'da derece yapmak."

Antrenör Demir, sporcuların tüm ekipman ve yarışma bütçesine destek sağlayan İÇDAŞ'a teşekkür etti.