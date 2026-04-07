Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti Kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Romanya Futbol Federasyonu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutlak bir efsane olarak kalacak olan Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine sonsuz üzüntülerini dile getiriyor." denildi.

Açıklamada, "Futbol dünyamız bugün sadece dahi bir taktisyeni değil, aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve bayrağımızı dünya çapında başarının zirvelerine taşıyan bir ulusal sembolü de kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon, ülkedeki liglerde Mircea Lucescu’nun anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını kaydetti.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Lucescu, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında sahaya çıkmıştı. Rumen çalıştırıcı, milli takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türk futboluna 3 ayrı dönem hizmet etti

Rumen teknik adam, 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yıllarında Beşiktaş, 2017-2019 yıllarında da A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa (2000) ve Süper Lig (2001-2002) şampiyonluğu yaşayan Lucescu, Beşiktaş'ın başında da 2002-2003 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımın başında 17 maça çıkan deneyimli teknik adam, 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet gördü.

Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden milli takım kadrosundaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez şans veren teknik direktör oldu.

Kariyeri kupalarla dolu

Kariyeri boyunca toplam 35 kupa kazanan Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında ayrı bir yer edindi.

Rumen çalıştırıcı, kariyerinde 49 kupa şampiyonluğu yaşayan İskoç Alex Ferguson ve 37 kupa zaferi bulunan İspanyol Pep Guardiola'nın ardından listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Romanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 8 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Bakan Bak'tan Lucescu için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerimizin de teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun ailesine, yakınlarına ve Romanya Futbol Federasyonuna başsağlığı diliyorum."

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Lucescu için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, Rumen teknik adamın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek, "Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray'ımızın UEFA Süper Kupa zaferinde teknik direktör koltuğunda olan Rumen teknik adam, dünya futbolunun önemli simalarından biriydi. Seni unutmayacağız Lucescu." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, beyefendi kişiliğiyle başta taraftarlarımızın olmak üzere futbolseverlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Son olarak Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü unvanıyla şampiyonluk kazandığı stadımızda ağırladığımız Mircea Lucescu'yu her daim saygıyla hatırlayacağız."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'mızda, Beşiktaş ve Galatasaray’da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu'nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor da yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızın da teknik direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Süper Lig ekipleri Alanyaspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kocaelispor, Rizespor, Gençlerbirliği, Samsunspor; 1. Lig takımları Bandırmaspor, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Pendikspor ve Ümraniyespor da başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den Lucescu için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz. Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek milli takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Lucescu için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Serdal Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ımıza unutulmaz yüzüncü yıl şampiyonluğunu yaşatan, milli takımımızda da başarıyla görev yapan büyük futbol adamı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Lucescu'ya Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'a ve Türk futboluna kattıklarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundaki hesabından Lucescu'nun fotoğrafını kullanarak şu satırları paylaştı:

"100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk... Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun…"

Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde 2002-2003'te siyah-beyazlı takımla elde edilen lig şampiyonluğunda Mircea Lucescu ile beraber çalışmıştı.