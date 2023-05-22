Dolar
19.83
Euro
21.45
Altın
1,974.56
ETH/USDT
1,811.00
BTC/USDT
26,759.00
BIST 100
4,493.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacak

Kazandığı 34 birincilikle Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanan sporcusu rekorunun sahiplerinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacak

Ankara

Katıldığı İtalya Bisiklet Turu'nun dinlenme gününde basın toplantısı düzenleyen 38 yaşındaki Cavendish, "Bu yarışta katettiğim her kilometreyi çok sevdim. Bunun, profesyonel olarak katıldığım son İtalya Bisiklet Turu, 2023'ün de son sezonum olduğunu söylemek için çok doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde 17. yılını geçiren Cavendish, 34 birincilikle Fransa Bisiklet Turu'nun en fazla etap kazanan sporcusu rekorunu Belçikalı Eddy Merckx ile paylaşıyor. Büyük Britanyalı sporcunun, bu yıl 1-23 Temmuz tarihleri arasında Paris'te sona erecek tura, rekora tek başına ulaşmak amacıyla son kez katılması bekleniyor.

Tüm zamanların en iyi yol bisikletçileri arasında gösterilen Mark Cavendish, Fransa Bisiklet Turu'nda 2011 ve 2021'de, 16 etap birinciliği elde ettiği İtalya Bisiklet Turu'nda 2013'te, 3 etabı ilk sırada tamamladığı İspanya Bisiklet Turu'nda 2010'da en çok puan toplayan sporcu olmuştu.

Son yıllarda yaşadığı kazalar nedeniyle kariyerine bazı dönemlerde ara vermek zorunda kalan Cavendish, bugüne kadar katıldığı yol bisikleti yarışlarında 161 etapta adını zirveye yazdırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Benzer haberler

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacak

Rekortmen bisikletçi Mark Cavendish, sezon sonunda emekliye ayrılacak

Juventuslu futbolcu Leonardo Bonucci, gelecek sezon emekliye ayrılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet