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Spor

RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir maçı konuk ekibin 6-2 üstünlüğüyle bitti.

Bekir Ömer Fansa  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında, Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir maçı Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.

13. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kemen'in pasıyla topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.

33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Tayfun Aydoğan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

40. dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

44. dakikada ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın pasıyla topla buluşan Davidson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada sol kanattan ceza sahası hemen dışında Piatek'in yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza alanında Mohammadi ile mücadelesinde Dubois yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Piatek'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5

80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.

89. dakikada Yukatel Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5

90+1. dakikada RAMS Başakşehir 6'ncı golü buldu. Lima'nın ceza sahasına ortasında yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşmada başka gol olmayınca RAMS Başakşehir maçtan 6-2 üstün ayrılan taraf oldu.

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