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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Spor

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı

"FIFA Standardı Kalite Belgesi" alan Rami Spor Sahası'nın açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Emrah Oktay  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış töreninden sonra Bakan Soylu'nun da forma giydiği şöhretler maçı oynandı.

Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada takımların teknik direktörlüklerini Yılmaz Vural ile Bülent Uygun üstlendi. Karşılaşmada Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eski futbolcular Ümit Karan, Ali Tandoğan, Ibrahim Yattara, Pascal Nouma ve Bülent Akın da forma giydi.

Ramispor ile Eyüpspor takımlarının karşı karşıya geldiği gösteri maçını Bakan Süleyman Soylu'nun formasını giydiği Ramispor 4-2 kazandı. Süleyman Soylu ve Deniz Köken birer gol atarken, diğer 2 gol Yattara'dan geldi.

Eyüpspor'un gollerini ise Adem Yıldırım ve Nouma kaydetti.

Çok sayıda kişinin izlediği maç sonunda vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

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