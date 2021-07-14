Euro
10.18
Dolar
8.63
BIST 100
1,366.21
Altın
1,813.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi

Tuna Kalaycı, "Biz ailece spora hastayız. Birçok ailede çocukları motosiklete binince kıyamet kopar. Bizde öyle bir şey olmaz. Çocuklarım da bu sevdaya küçük yaşta başladılar." dedi.

Aykut Karadağ   | 14.07.2021
Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi

Ankara

Rallide 1981'de co-pilot Türkiye şampiyonu olan 72 yaşındaki Tuna Kalaycı doğum gününü, aynı tutkuyla büyüttüğü oğlu Necati Kalaycı'nın 9 yaşındaki motokrosçu kızı Derin Kalaycı'yla yarışarak kutladı.

1967-1974 yılları arasında yedi kez Türkiye Motokros-Sürat Şampiyonu olan Hasan Kalaycı motosiklet tutkusunu eşine ve çocuklarına da aşıladı.

Hasan Kalaycı'nın, yarışlarda kendisine eşlik etmesini istediği eşi Tuna Kalaycı, 1971'den itibaren Murat 124, Anadol ve Murat 131 otomobillerle eşinin co-pilotu olarak rallilere katıldı ve 1981'de rallide co-pilot Türkiye şampiyonu oldu.

Pistlerin tozunu yutan ve çocuklarını da aynı tutkuyla büyüten Kalaycı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Necati Kalaycı da 1990 ve 1992'de Türkiye Motokros Şampiyonluğunu kazandı.

Eşi Hasan Kalaycı'yı 2008'de kaybeden Tuna Kalaycı, oğlu Necati Kalaycı'nın kızı Derin doğduğunda, torununa ve gelinine birer motosiklet hediye etti.

Bayrağı torununa devretmeye hazırlanıyor

Babaanne Kalaycı 73'üncü doğum gününü, 9 yıldır motor tutkusuyla büyüyen torunu Derin'le trafiğe kapalı alanda yarışarak kutladı.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada torunu ile motosiklete binmenin büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kalaycı, "Düşünsenize 73 yaşına girdiğimde torunumla motosiklete bindim. Yani bu çok büyük bir mutluluk. Ayrıca ben de hala bir şeyler yapıyor olmamı kendime kanıtlamış oldum. Çünkü gençlik yıllarımda motosiklete çok binerdim. Binmeyeli uzun zaman oldu." diye konuştu.

"Gelini bile motosiklet kullanmadan kabul etmedik"

Ailece iki tekerleğe sevdalı olduklarını belirten Kalaycı,"Biz ailece spora hastayız. Birçok ailede çocukları motosiklete binince kıyamet kopar. Bizde öyle bir şey olmaz. Çocuklarım da bu sevdaya küçük yaşta başladılar. Herkes kullanıyor bizim ailede, gelini bile motosiklet kullanmadan kabul etmedik. O da öğrendi ve ehliyetini aldı."dedi.

Ailenin diğer fertleri gibi 5 yaşında motosiklete binmeye başlayan Derin Kalaycı da hiçbir arkadaşının babaannesiyle motosiklet süremediğini ve bu yüzden kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

Babaannesinin izinden giderek şampiyon olmak istediğini söyleyen Derin," Bugün babaannemin doğum gününü kutladık. Çok mutlu oldum. Ben de ileride babaannem gibi şampiyon olacağım." diye konuştu.

"Süper babaanne" Kalaycı'ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Ankara Kent Konseyi ortaklığında yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek Başkent Spor Zirvesi'nde "Ankara'ya ödül kazandırmış eski sporcu"lar arasında olduğu için plaket verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları 10 kat artınca hükümet sert tedbirlere yöneldi
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek' günlük ölü sayısı kaydedildi
Aşılama oranı yüksek iller Kovid-19 vaka sayılarını hızla azaltıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
KKTC'de 104 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi

Ralli şampiyonu 72 yaşındaki 'süper babaanne', yeni yaşına 9 yaşındaki torunuyla yarışarak girdi

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi
Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı

Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı