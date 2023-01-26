Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,936.77
ETH/USDT
1,607.70
BTC/USDT
22,985.00
BIST 100
5,283.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Ragbi Kadın Milli Takımı'nın 13 sporcuyla Trabzon'da 16 Ocak'ta başladığı kamp çalışmaları devam ediyor.

Duygu Avunduk   | 26.01.2023
Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'da kamp çalışmalarını sürdürüyor Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Trabzon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren Ragbi Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sporcularla sohbet eden Arıcıoğlu, millileri Trabzon'da en iyi şartlarda misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Arıcıoğlu, ev konforunu aratmamak adına TOHM koordinatörü ve personeliyle ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Milli takımımız, antrenmanlarını Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda gerçekleştiriyor. Burada da gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Bu uzun süreçte milli takımımızın her zaman yanında olacağız. İnanıyorum ki Ragbi Kadın Milli Takımımız büyük başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ragbi Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue ise Polonya'da yapılacak 2023 Avrupa Oyunları'nda başarılı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Polonya'da elde edecekleri dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerine dikkati çeken Ngue, "Bunun için de 12 ülke milli takımının arasında ilk 2 dereceye sahip olmamız gerekiyor. Umuyorum Trabzon bize uğur getirir. Burada kampa girmekten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ragbi Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Yunus Emre Bostan da takımın hırslı ve arzulu çalıştığını vurgulayarak, bu süreci Trabzon'da geçirmenin oyuncularını ve kendilerini olumlu etkilediğini belirtti.

Bostan, önlerinde 5 ay kadar bir süre olduğunu, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip Polonya'daki şampiyonada Türkiye adına derece elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'daki kamp çalışmalarını 16 Şubat'a kadar sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Kuraklık orman varlığını ve biyoçeşitliliği de tehdit ediyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü

Benzer haberler

Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonlu ressamlar fırçalarıyla kentin duvarlarını renklendiriyor

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı geceleri ışıl ışıl olacak

Türk somonu Japonya'da tanıtılacak

Türk somonu Japonya'da tanıtılacak
Yağışlarla anılan Doğu Karadeniz'de, yer altı ve yüzey sularında azalma endişesi

Yağışlarla anılan Doğu Karadeniz'de, yer altı ve yüzey sularında azalma endişesi
Ürettiği balı 35 yıldır Hıdırnebi Yaylası'nda satıyor

Ürettiği balı 35 yıldır Hıdırnebi Yaylası'nda satıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet