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Spor

Rafting Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına Fırtına Deresi'nde hazırlanıyor

Türkiye'yi 28 Haziran-4 Temmuz'da Fransa'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda temsil edecek Rafting Kadın Milli Takımı, Rize Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda günde 4 saat çalışıyor.

Fikret Delal   | 23.06.2021
Rafting Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına Fırtına Deresi'nde hazırlanıyor

Rize

Türkiye'yi 28 Haziran-4 Temmuz'da Fransa'da gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda temsil edecek Rafting Kadın Milli Takımı'nın sporcuları, hazırlıklarını Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde sürdürüyor.

Milli sporcular Betül Karcı, Gamze Aksoy, Öznur Fil ve Sude Naz Reyhan, Rafting Milli Takım Antrenörü Aydın Aksoy yönetiminde Fırtına Deresi'nin azgın sularında günde çift antrenman yapıyor.

Fransa'da 28 Haziran-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler, zorlu parkurda 4 saat boyunca akıntının zaman zaman tersine kürek çekerek hazırlanıyor.

Antrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci olan kadın raftingcileri Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırladığını söyledi.

Şampiyona öncesi çalışmalara devam ettiklerini belirten Aksoy, "Çalışmalarımızı güzel bir şekilde yapıp Fransa'da İstiklal Marşı'mızı dinletmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. İnşallah çalışmalardan verim alacağız. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Aksoy, Fırtına Deresi'nin zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu derenin uzun olması sporculara hem tecrübe kazandırıyor hem de suyun anatomisini ezberliyorlar. Bu da onlara 'Zamanla kayalara sürtmeden nasıl yarışırız?' kısmını öğretiyor. Bu tür çalışmalar diğer rakiplere karşı bir artı oluyor." diye konuştu.

Eşi Gamze Aksoy'un da milli takımda olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Aksoy, "Daha önce başka bir kulüpte eşimi ve takım arkadaşlarını da çalıştırmıştım. Orada da iki ve üç kez şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

Betül Karcı: "Hedefimiz Fransa'da derece yapmak"

Mili takım sporcusu Betül Karcı ise rafting yaparken zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Fırtına Deresi'nin hırçın ve zorlu bir dere olduğuna işaret eden Karcı, "Biz de Karadeniz kızları olarak hırçın kızlarız. Suyun inadı kadar bizim küreğimiz de inat. Hedefimiz Fransa'da düzenlenecek şampiyonada derece yapmak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.

Dördüncü kez milli takıma katıldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Karcı, her seferinde ayrı heyecan ve gurur duyduğunu vurguladı.

Karcı, her şampiyonada hedeflerinin daha da ileriye gitmek olduğunu ifade ederek, bu nedenle çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiklerini, takımına çok güvendiğini kaydetti.

Gamze Aksoy da Türkiye'de kısa zamanda bir başarı elde ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok keyifliyiz ve mutluyuz. Milli takıma hak kazandık. Fırtına Deresi'nde şampiyonluğa hazırlanıyoruz. Kısa bir süremiz var. Günde 4 saat çalışıyoruz. Antrenman yaparak eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Biraz yorucu oluyor ama güzel bir yorgunluk. Heyecanlıyız, hedefimiz büyük."


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