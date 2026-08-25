Premier Lig'de 5 gollü Londra derbisini Chelsea kazandı

Real Madrid'de geçen sezon halef-selef iki teknik direktörü karşı karşıya getiren mücadelede Fulham, 1 dakika içinde santra noktasına geldi. Başlama vuruşunun ardından ev sahibi ekibin savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Cole Palmer'ın pasıyla ceza alanına giren Joao Pedro, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek 31. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi.

Chelsea'nin ikinci gol arayışları için yüklendiği dakikalarda Palmer'ı ceza alanında durdurmak için çaba harcayan Fulham, 20. dakikada Joshua King ile etkili geldi. İngiliz futbolcunun ceza alanının hemen önünden çektiği sert şutta kaleci Robert Sanchez güçlükle topu kornere çeldi.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra Timothy Castagne ile paslaşarak sağ taraftan ceza alanına giren King, yerden bir vuruşla topu kaleci Sanchez'in tuttuğu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

30. dakikada Palmer'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topu Pedro gelişine vuruşla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakika Romeo Lavia'nın ceza alanında bomboş pozisyonda topu kaleci Bernd Leno'nun üzerine göndermesinden 5 dakikada sonra sahneye Chelsea'nin 117 milyon sterline renklerine bağladığı Morgan Rogers çıktı.

Palmer'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren ve Jorge Cuenca'dan şık bir vücut çalımıyla sıyrılan Maxence Lacroix'nin arka direğe gönderdiği topu Rodgers tamamladı ve Chelsea, tribündeki taraftarlarının "Morgan Rogers" tezahüratlarıyla devre arasına 2-1 üstünlükle gitti.

Garcia, ilk Premier Lig golünü Chelsea'ya attı

49. dakikada şık çalımlarda ceza alanına giren ve Cuenca ile Antonee Robinson'un arasından çektiği şutta gole çok yaklaşan Palmer, aynı dakika içinde farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Fulham ceza alanının sol tarafında Pedro'nun pasıyla hareketlenen Palmer, topu kaleci Leno'nun bacakları arasından filelerle buluşturdu: 1-3.

Bu gole yanıt 5 dakika sonra Fulham'ın Real Madrid'den transfer ettiği Gonzalo Garcia ile geldi. Castagne'nin ceza alanını dışından çektiği şutta kaleci Sanchez'den dönen topu kafayla tamamlayan 22 yaşındaki futbolcu, Fulham formasıyla Premier Lig'deki ilk golünü attı: 2-3.

Beraberlik golü için yüklenen Fulham, 72 ve 78. dakikalarda King'in ceza alanı önünden az farkla auta giden şutunda ve Robinson'un karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunda çerçeveyi tutturamadı.

17 yıl sonra Premier Lig'e teknik direktör olarak dönen Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, temponun düşmediği derbi mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.​​​​​​​

Chelsea Teknik Direktörü Alonso

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, ligin ilk haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Fulham derbisinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig'de galibiyet almanın zorluklarını bildiklerini belirten Alonso, "Yoğun bir maça hazırlanmıştık. Ama bence çok profesyonel ve sağlam bir performans oldu. Maç içindeki farklı anları yönetmeyi bildik. Erken öne geçtik, ikinci golü bulmak için birkaç şans yakaladık. Beraberlik golünden sonra baskı kurmakta ve hareketlenmekte zorlandığımız 10 dakikalık bir süreç yaşadık ama bunu iyi düzelttik. İkinci yarıda top bizde değilken de rahat hissettik, maçı kontrol ettik. Geleceği üzerine inşa edebileceğimiz bir performans oldu. Kesinlikle geliştirmemiz gereken şeyler var ama ilk gün için iyi bir başlangıç." diye konuştu.

Alonso, yedikleri iki golde kaleci Sanchez'in performansını nasıl bulduğu sorusuna, "Mesele takım meselesi, bireylerle ilgili değil. İlk golde savunma anlamında daha iyisini yapabilirdik ama bu oyunun bir parçası. Bunu kabul etmeli ve ders çıkarmalısınız. Bu bir süreç olacak; forvetlerden orta sahalara, savunmadan kalecilere kadar her hatta daha iyi olmak istiyoruz. Sakin olmalı ve devam etmeliyiz." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Joao Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer gol attı. Takımı onların etrafında mı kurmak istiyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Onların etrafında kurmak değil, takımı onlarla birlikte kurmak önemli. Sorumluluk almaları, takıma liderlik etmeleri ve geri kalanına ilham vermeleri gerekiyor. Çünkü onlar harika iş çıkarırsa diğerleri de onları takip edecektir. Onları olabilecek en iyi pozisyonlarda buluşturmamız, onlara ulaşacak iyi bağlantılar kurmamız gerekiyor. Onların da takımın sağlam durmasına yardımcı olmaları lazım. Üçü adına da çok mutluyum, takım için oynadılar ve gol attılar. Bu, forvetler için her zaman önemlidir.”

Cole Palmer'ın performansından çok memnun kaldığını dile getiren Alonso, "Onu bu dinamizmle, özgürlükle, sorumlulukla takıma yardım ederken ve kendini önemli hissederken izlemekten gerçekten keyif aldım. Takım için buna ihtiyacımız var. Maçtan keyif aldığı için onun adına mutluyum, bunu sahada görebiliyordunuz." dedi.

Fulham Teknik Direktörü Arbeloa

Fulham'ın teknik direktörü Alvaro Arbeloa da, ligin ilk haftasında 3-2 kaybettikleri Chelsea derbisinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kendileri için maçın kolay geçmediğini belirten Arbeloa, "Henüz 30 saniye geçmeden gol yedik. Chelsea gibi bir takıma karşı oynuyorsanız ve 30. saniyede geriye düşüyorsanız, bu bizim için kesinlikle en iyi başlangıç değildi. Ancak oyuncularımda görmek istediğim o karakteri ve kişiliği sahada sergilediğimizi düşünüyorum. King ile bir gol bulduk ve ilk yarıda daha fazla gol atmak için başka fırsatlarımız da vardı." diye konuştu.

Chelsea gibi takımlara karşı hata yapmamak gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Böyle hatalar yaptığınızda sizi cezalandırırlar. Mutlu değilim, çünkü taraftarlarımız için kazanmak istediğimiz bir maçı kaybettik. Ancak oynamamız gereken oyunun bu olduğuna inanıyorum." dedi.

​​​​​​​Arbeloa, Premier Lig'de istedikleri seviyeye gelmelerinin zaman alacağını kaydederek, "Ligdeki tüm maçları izliyorum ve hiçbir takımın henüz tam olarak hazır olmadığını hissedebiliyorsunuz. Bu akşam istediğim enerjiyi ve kurmak istediğimiz yüksek baskıyı sahada gördüm. Karşımızda kim olursa olsun bu şekilde oynamaya çalışacağız. Bu kolay değil çünkü karşımızda çok üst düzey oyunculara sahip harika takımlar olacak ama kesinlikle deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arbeloa, genç oyuncularının performansını nasıl bulduğu yönündeki soruya, "Bu akşam çok iyi oynadılar. Tecrübe çok önemli ama bir oyuncuya baktığımda mesele yaşı değil; kalitesi, yeteneği, enerjisi ve öğrenmeye açık olup olmamasıdır. Bu benim için çok önemli. Birçok genç oyuncu transfer edildiği için herkesin endişeli olduğunu biliyorum ama bu akşamki gibi oynarsak endişelenmelerine gerek kalmaz." yanıtını verdi.