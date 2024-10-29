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Spor

Polonya'daki organizasyonda genç kadınlar 64 kiloda Tuğba Nur Koz, koparmada 88 kilo ile gümüş madalya aldı

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 64 kiloda Tuğba Nur Koz, koparmada 88 kiloyla gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Polonya'daki organizasyonda genç kadınlar 64 kiloda Tuğba Nur Koz, koparmada 88 kilo ile gümüş madalya aldı

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada genç kadınlar 64 kiloda Tuğba Nur Koz ile Yezda Akar podyuma çıktı.

Tuğba Nur Koz koparmada 88 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Tuğba Nur, silkmede 100 kiloluk kaldırışıyla 10. sırada yer alırken toplamda ise 188 kilo ile 6. sırada şampiyonayı tamamladı.

Yezda Akar ise koparmada 81 kiloluk denemelerinde başarılı olamadı. Silkmede ise Yezda, 105 kilo kaldırarak 5. oldu.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 30'a yükseldi.

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