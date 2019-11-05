PFDK'den Göztepeli Sanneh'e men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verdi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Göztepeli futbolcu Bubacarr Sanneh'e 2 maç men cezası verildiği bildirildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Yukatel Denizlispor'a 100 bin, Fenerbahçe'ye de 25 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.