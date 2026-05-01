Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Bodrum'da başladı

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Mis Gibi 1 Bodrum, Bodrum Offroad Kulübü destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek şampiyonanın ilk gün yarışı Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda yapıldı.

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçildi.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonada, Türkiye ile Fransa ve İtalya'dan 36 otomobilde 72 yarışçı mücadele ediyor.

Ralli yarın Bodrum'un Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabın ardından, ilçedeki bir otelde düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.