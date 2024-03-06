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Spor

Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 kotası aldı

Paralimpik milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.⁠ ⁠Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Fatih Çakmak  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonda milli okçu Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi 140-139 yenerek Paris 2024 vizesi aldı.

Nil Mısır da turnuvada W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'ya 105-69 üstünlük sağlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Bakan Bak, milli sporcular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dubai'de düzenlenen para okçuluk turnuvasında kazandıkları başarılar neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı kazanan milli okçularımız Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'ı tebrik ediyorum. Millilerimizin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum."

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