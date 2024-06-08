Para triatlet Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Para triatlet Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nın İtalya ayağında altın madalya elde etti.
Antalya
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taranto kentindeki organizasyonda birinci olan Uğurcan Özer, tarihi bir başarıya imza attı.
Milli para triatlet, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım için büyük bir avantaj yakaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.