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Spor

Para tenisçi Ahmet Kaplan, dünya 6'ncılığına yükselerek kariyer rekoru kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota mücadelesi veren milli para tenisçi Ahmet Kaplan, quad kategorisi dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan dünya 6'ncılığına yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Para tenisçi Ahmet Kaplan, dünya 6'ncılığına yükselerek kariyer rekoru kırdı

Ankara

Son olarak haziran ayının başında düzenlenen ITF 1 turnuvası Uluslararası Royan Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Ahmet'in klasmandaki çıkışı sürüyor.

2023'te 3, bu sezon ise 5 turnuva kazanan Ahmet, geçen yıl 14. sırada tamamladığı quad dünya sıralamasında 6'ncılığa çıkarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

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