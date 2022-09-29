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Spor

Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı

Fatih Gazioğlu   | 29.09.2022
Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler toplam 43 madalya kazandı

Ankara

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında toplam 43 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 29 ülkeden 152 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Milli sporcular bireysel karşılaşmalarda 13 altın, 20 gümüş ve 8 bronz, takımlarda ise 1 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 43 madalya kazandı.


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