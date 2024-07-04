Para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon başladı.
Epe A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya, tablo-32'de Arjantinli Carlos Freitas'ı 15-4, tablo-16'da Iraklı Hayder Al-Ogaili'yi 15-13, çeyrek finalde de Ukraynalı Artem Manko'yu 10-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Iraklı Zainulab Al-Madhkhoori ile yaptığı yarı final mücadelesini 15-11'lik skorla kaybeden milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular Elke Lale van Achterberg ve Şenay Güner'in de mücadele edeceği organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.