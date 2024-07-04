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Spor

Para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın ilk gününde milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Para eskrimci Hakan Akkaya, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon başladı.

Epe A kategorisinde mücadele eden Hakan Akkaya, tablo-32'de Arjantinli Carlos Freitas'ı 15-4, tablo-16'da Iraklı Hayder Al-Ogaili'yi 15-13, çeyrek finalde de Ukraynalı Artem Manko'yu 10-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Iraklı Zainulab Al-Madhkhoori ile yaptığı yarı final mücadelesini 15-11'lik skorla kaybeden milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Elke Lale van Achterberg ve Şenay Güner'in de mücadele edeceği organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.

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