Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,347.91
ETH/USDT
3,761.10
BTC/USDT
67,893.00
BIST 100
10,848.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Meşhed’de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor

Para atlet Hamide Doğangün, dünya şampiyonasındaki 3'üncü bronz madalyasını aldı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Para atlet Hamide Doğangün, dünya şampiyonasındaki 3'üncü bronz madalyasını aldı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 58 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.

Hamide böylece 800 ve 100 metreden sonra 400 metrede de dünya 3'üncüsü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay 10. Daire Başkanlığına İbrahim Topuz seçildi
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması" davasına devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı
Doğu Anadolu'nun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlıya tutuklama talebi

Benzer haberler

Para atlet Hamide Doğangün, dünya şampiyonasındaki 3'üncü bronz madalyasını aldı

Para atlet Hamide Doğangün, dünya şampiyonasındaki 3'üncü bronz madalyasını aldı

Para atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Milli özel sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

Para atlet Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu

Para atlet Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu
Milli özel sporcular, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda madalya arayacak

Milli özel sporcular, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda madalya arayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet