Para atlet Hamide Doğangün, dünya şampiyonasındaki 3'üncü bronz madalyasını aldı
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 400 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 58 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.
Hamide böylece 800 ve 100 metreden sonra 400 metrede de dünya 3'üncüsü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.