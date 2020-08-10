Euro
8.64
Dolar
7.34
BIST 100
1,068.21
Altın
2,032.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Spor

Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen faaliyet programına, 30 Ağustos'ta Ordu'da düzenlenecek Altınpost Triatlon Yarışları'yla tekrar başlayacak.

Erkan Tiryaki   | 10.08.2020
Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, organizasyon için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek'in resmi protokole imza attıkları ifade edildi.

Belediye başkanı Güler, triatlon branşını her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu sene bizim için bir başlangıçtır. Bu yarışın geliştirilerek uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun genel koordinatörü Şimşek ise, "Sezonun ilk triatlon yarışı için özel bir şehir seçtik. Yaylaları, mutfağı, denizi ve tarihi zenginliklerinin gölgesinde, pandemi önlemlerini hassasiyetle alacağımız yarışa, tüm sporcularımızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

30 Ağustos'ta standart ve sprint mesafede koşulacak Altınpost Triatlon Yarışları için kayıtların en kısa sürede açılacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 49, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı
Kovid-19'dan Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Ordu'da 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi', işçi ve üreticileri memnun etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Karadeniz'de 'kurbağa adamlar' her an göreve hazır

Karadeniz'de 'kurbağa adamlar' her an göreve hazır
Ordu'dan 7 ülkeye aspir yağı ihracatı

Ordu'dan 7 ülkeye aspir yağı ihracatı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz