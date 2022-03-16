Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, paletli yüzme branşının okul sporları faaliyetlerine dahil edildiğini duyurdu.
Ankara
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde tüm illerde okul sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin, mayıs ayı sonunda ise Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.
Okul sporları faaliyetlerinde tespit edilecek yetenekli ve başarılı sporcuların, uluslararası organizasyonlarda başarıya ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.