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Spor

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sona erdi

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Can Öcal  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sona erdi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi milliler, son idmanını Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan milli takım, yarın organizasyonun yapılacağı Helsinki kentine hareket edecek.

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Muhammet Atıcı, Reyhan Taşdelen, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Doğukan Bostancı, Mustafa Yıldırım, Emir Yağız Salcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz, Elif Bayrak.

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