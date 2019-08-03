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Spor

Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir altın madalya daha

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya elde etti.

Emre Doğan   | 03.08.2019
Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir altın madalya daha

İstanbul

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Havva Elmalı, Notvil kentinde süren şampiyonada T11 kategorisi 800 metre yarışında 2.44'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı şampiyonlukları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.

Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 metre yarışında da 5.29'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.

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