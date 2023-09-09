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Spor

Özel masa tenisi sporcularından Avrupa Şampiyonası'nda biri altın 3 madalya

İtalya'da devam eden Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde özel masa tenisi sporcuları birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Özel masa tenisi sporcularından Avrupa Şampiyonası'nda biri altın 3 madalya

Padova

Padova kentinde düzenlenen organizasyonda masa tenisi sporcuları Palantenore Palasport Arcella'da, ferdi müsabakalarda karşılaştı.

Türkiye'yi kadınlarda temsil eden milli sporcu Merve Peker, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı masa tenisçilerden Benay Balcı gümüş, Erman Çetiner ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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