Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenecek yarışta, GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarışacak.

Sezonun ilk yarış haftası, bugün başlayacak birinci antrenman seansıyla start alacak, ikinci antrenman ise TSİ 16.15'te gerçekleştirilecek. Yarın TSİ 11.30'da düzenlenecek üçüncü antrenman seansının ardından TSİ 15.30'da sıralama turları koşulacak. Sezonun ilk yarışı ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

2026 sezonunun ilk yarışı olarak planlanan Katar 1812 Km etabı, güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezon açılışı, Imola 6 Saat yarışıyla yapılacak.