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Spor

Otizmli sporcu Tuna Tunca, Sakız'dan Çeşme'ye yüzdü

Otizmli sporcu Tuna Tunca, otizme dikkati çekmek için Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan İzmir'in Çeşme ilçesine yüzerek geldi.

Seher Deniz   | 27.04.2022
Otizmli sporcu Tuna Tunca, Sakız'dan Çeşme'ye yüzdü Fotoğraf: Seher Deniz/AA

İzmir

Sakız Adası'ndan yüzmeye başlayan genç sporcu, 11,5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat etti.

Tuna Tunca'ya antrenörü Mert Onaran yüzerek eşlik etti. Ailesi ise sporcunun performansını tekneden takip etti.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş sporcuyu Çeşme'deki Pırlanta Plajı'nda karşıladı.

Kaymakam Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuna Tunca ile gurur duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ekrem Oran, Tuna Tunca'nın otizme dikkat çekmesinin yanında dünyanın barışa ihtiyacı olduğu günlerde anlamlı bir mesaj verdiğini söyledi.

Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Farkındalık gününde kalp emojisi koyup ve mavi giyerek otizmi anlamak ve fark etmek mümkün değil. Otizmliler suda yüzüyorlar, otizmliler otobüse biniyorlar, otizmliler okulda eğitim alıyorlar. Otizm akıyor, otizm hayatın içinde bir gerçek. Tuna ve bütün otizmliler ile gurur duyuyorum." diye konuştu.​​​​​​​

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