Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,551.70
BTC/USDT
42,944.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray’da cenaze töreni düzenleniyor Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor

Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 10 yaşındaki otizmli Defne Öykü Atılgan, atletizmde başarılı olup milli takım forması giyebilmek için çaba gösteriyor.

Canan Tükelay  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Atılgan, annesi Sabriye Sarıgül'ün yönlendirmesiyle 2 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca geçen yıl düzenlenen şampiyonada uzun atlamada Türkiye ikincisi olan Atılgan, 100 metre yarışında da üçüncülük elde etti.

Annesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdüren Atılgan'ın hedefi, milli takımda yer alabilmek.

Kızı gurur kaynağı oldu

Kızının en büyük destekçisi olan Sarıgül, AA muhabirine, Defne Öykü'nün yeteneğini keşfetmek için çeşitli kurslara götürdüğünü söyledi.

Defne Öykü'nün atletizmde başarılı olduğunu gördüğünü belirten Sarıgül, "O günden bugüne eğitimlere devam ediyoruz. 10 yıl önce eşimden ayrıldım. Kızım bana arkadaş oldu. Beraber yol alıyoruz. Onun hep destekçisiyim." dedi.

Sarıgül, kızının milli takıma girmeyi çok istediğini belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum. Onun için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden koşturuyorum. Haftanın 4 günü antrenman oluyor." ifadesini kullandı.

Sporla birlikte kendisini iyi ifade etmeye başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular atletizm antrenörü Sedat Özdemir de bünyelerinde 50 sporcunun olduğunu dile getirdi.

Defne Öykü'yü antrenmanlarda keşfettiklerine değinen Özdemir, "Önümüzdeki 3 yıl içinde milli takıma girmek ve daha sonra bu forma altında başarılar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA foto muhabiri soykırım davasında İsrail'e karşı kanıt olan fotoğrafının öyküsünü anlattı
Zübeyde Hanım vefatının 101. yılında mezarı başında anıldı
Başkentte elektronik yedek parça üretim fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor

Otizmli Defne atletizmde başarı öyküsü yazmak için koşuyor

Atletizmin "yalın ayak şampiyonu" köyündeki kızları yarışlara hazırlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet